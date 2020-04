Wal de wer? Wal de Mar mit „Leben ohne dich“ // Video

Musikvideo „Leben ohne dich“

Wer sich aufgrund des Songtitels „Leben ohne dich“ ein wehmütiges Liebeslied erwartet, liegt falsch. Ganz das Gegenteil ist der Fall. „Leben ohne dich ist so wunderbar“, heißt es in der neuen Single von Rapper Wal de Mar. Wal de wer? Der junge Künstler und Jazzgesangs-Student wurde in Hongkong geboren, ist in Bayern aufgewachsen, wohnt in Wien und bereichert die österreichische HipHop-Szene mit einer Mischung aus Autotune-Rap und Gesang. Songs wie „Aller was“ oder „Stoner Girl“ erinnern entfernt an einen frühen Yung Hurn, nur eben ohne den oft debattierten Sexismus.

Trotzdem ist und bleibt Wal de Mar derweil Wiener Untergrund. Aber das ist ihm laut eigener Aussage „absolutely wurscht“. Denn viel wichtiger als die musikalische Karriereleiter ist die Kreativität und der Hustle hinter der Kunst. Selbst wenn Musikjournalist Falk Schacht, der Wal de Mars Coverlied „Denkmal“ zu seinem Track des Sommers 2019 gekürt hat, sein einziger Fan bleibt, wird er weiter Musik machen.

Seine neue Single „Leben ohne dich“ ist ein mit der gewohnte Prise Autotune ausgestatteteter, positiver Break-up-Song, in den sich ein fast unbemerkter Funken Ironie mischt. Mit Halbglatze vor bunten Wänden positioniert, singt Wal de Mar von vollen Gläsern, dem Geldausgeben und dem Alleinsein. Insgesamt ergibt sich ein Song, der es trotz der Thematik schafft, nicht melancholisch zu werden, sondern stattdessen Wohlfühl-Vibes erzeugt. Der Beat ist von Matteo Ordena produziert, das Musikvideo von Montiefilms.

„Leben ohne dich“ dient als Vorbote aufs Album „WDM“, das am 1. Mai veröffentlicht wird. Dazwischen soll noch ein weiterer Track die Wartezeit verkürzen. „SLOW“ erscheint am 17. April und ist soundmäßig als Kontrastprogramm zu „Leben ohne dich“ angekündigt.