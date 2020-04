HipHop-Kunst für den guten Zweck: SampledBy // News

Illustrator, Künstler und HipHop-Liebhaber Julian Rentzsch hat sich in der Quarantänezeit einem besonderen Projekt gewidmet: In Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Votava Records hat der Deutsche eine Posterserie namens „SampledBy“ entworfen. Sie bietet Illustrationen von Interpreten, die auf legendären Rapalben der 90er-Jahre gesampelt wurden. Die drei illustrierten Alben sind „Check Your Head“ von den Beastie Boys, „Stakes Is High“ von De La Soul und „Illmatic“ von NAS. Die Auswahl der Alben begründet sich in der persönlichen Verbindung von Rentzsch: „Ich bin mit Rap seit Anfang der 90er aufgewachsen, unter anderem mit den ausgewählten Platten – insbesondere mit dem Album „Check Your Head“. Die Alben sind für mich Meilensteine der 90er“.

„Check Your Head“ – Beastie Boys

Dabei war das Ganze keine reine Corona-Geburt, denn Julian Rentzsch sagt selbst: „Ich lebe als Illustrator schon immer in Quarantäne-ähnlichen Zuständen.“ Die Idee für die Poster-Serie ist bereits im vergangenen Jahr zusammen mit den Jungs von Votava Records entstanden, mit denen er bereits an einem anderen Projekt gearbeitet hatte. So entwarf er 2019 mit den Musikern Clockwerk und Block Barley eine Sammelbox, die neben der Musik der beiden Künstler auf 7“-Platten auch Drucke des Illustrators und ein paar zusätzliche Goodies enthält.

„Illmatic“ – Nas

Votava Records ist ein Kollektiv, das Kunst und Musik veröffentlicht, um den Erlös an soziale Projekte auf der ganzen Welt zu spenden. Die gesamten Erträge der Sammelbox wurden in Zusammenarbeit mit Musiker ohne Grenzen an ein Projekt in Guayaquils in Ecuador gespendet, das dort den Aufbau einer Musikschule unterstützt. Ein paar der auf 100 Stück limitierten Boxen sind nach wie vor hier erhältlich. Das nächste Sammelbox-Projekt ist laut Rentzsch bereits in Planung: „Die Musik kommt diesmal von den Ancient Astronauts und ein limitierter Kunstdruck von der Sprüher-Legende Loomit. Da gehen alle Erlöse an das Nilotica Culture Ensemble in Kampala in Uganda.“

„Stakes Is High“ – De La Soul

Auch SampledBy dient einem guten Zweck: 20 Prozent der Erlöse gehen an Votava Records und somit an die zuvor erwähnten sozialen Projekte. Neben dem rein künstlerischen Schaffen ist hierbei die Recherche nach den Sample-Künstlern ein großer Bestandteil des Arbeitsaufwandes. Als der Gedanke an das Konzept entstand, versuchte einer von Rentzschs Kollegen aus dem Votava-Kollektiv alle Platten, die für das Beastie Boys Album „Paul´s Boutique“ gesampelt wurden, auf Vinyl zu bekommen – so kamen zwei Platten-Kisten zusammen.

„Ich hatte es heutzutage durch das Internet natürlich viel einfacher, die Künstler herauszufinden. Trotzdem hat die Recherche einen sehr großen Teil der Arbeit eingenommen.“, sagt Rentzsch. Er selbst ist auch Plattensammler und hatte sogar schon ein paar der verwendeten Samples auf Vinyl. Allerdings hat er sich vor dem Kunstprojekt noch nicht besonders intensiv mit Samples beschäftigt. Das holt er nun mit einem Projekt nach, die seine Liebe zu HipHop spürbar macht. Im Rahmen der Serie sollen noch weitere Ausgaben erscheinen, die bereits kreierten Poster gibt es hier zu erwerben.