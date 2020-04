Salon Supa mit dem zweiten Streich // EP

Tonträger Records // VÖ: 10.04.20

„‚Alte Männer‘ treffen sich auf gmiadlich im Studio, um bissl zu quatschen, Bier zu trinken und zu recorden“ – wenn sich Antrue von Da Staummtisch, Sam von Hinterland, DJ Dan von Texta und DJ Brx zu regelmäßigen Sessions treffen, fühlen sie sich an die Salonkultur erinnert. Die Linzer aus dem Tonträger-Records-Lager haben sich vor einiger Zeit zum Salon Supa formiert. Als Nachfolger der Debüt-EP „Supa“ ist am Freitag die „EP 2“ erschienen.

2015 von Antrue und Sam als Ausgleich zu ihren Hauptprojekten gegründet, haben die beiden Rapper mit DJ Brx und DJ Url zunächst zwei alte Freunde ins Boot geholt, die etwas aus dem musikalischen Rampenlicht verschwunden sind. „Im Vergleich zum Staummtisch war die Arbeit viel relaxter, da wir keinen Druck oder Ähnliches empfunden haben. Wir haben einfach drauflos gearbeitet, ohne uns irgendwas davon zu erwarten“, erzählt Antrue gegenüber The Message von lockeren und ungezwungenen Sessions. Ein Zugang, der dazu führte, dass Url das Projekt nicht weiter begleiten wollte – DJ Dan ersetzte ihn.

Passend zur Herangehensweise zieht sich durch die acht Tracks entspannter Linzer Mundartrap. Auf bouncigen Beats switchen Antrue und Sam zwischen lockerem Representen, Positionierungen gegen allzu viel Schnellebigkeit in der Gesellschaft und Musik sowie dem Reflektieren eigener Schwächen. Als Featuregäste übernehmen die „Maaßnbriada“ BumBumKunst und Skero je eine Hook, die Tracks sind zudem mit vielen Cuts ausgestaltet.

Fürs Video zu „Neiche Bande“ haben Antrue, Sam, Dan und der als Produzent beteiligte Kayo (alias Kayonardo) den Salon in ihre Wohnzimmer verlegt – neben dem Faible für Platten bringen sie dabei auch eine visuelle Solidaritätsbekundung fürs strauchelnde Fußballmagazin ballesterer unter.

Die geplanten Shows in Linz und Wien musste der Salon Supa absagen. Bisher rein digital erschienen, sollen beide EPs dafür noch geballt als Tape erscheinen und somit dem Release über Tonträger Records gerecht werden. Auch sonst steht beim Linzer Label heuer noch einiges an. So planen Average, Hinterland, Kayo und Texta Releases, obendrein arbeiten die TTR Allstars an einem Nachfolger des „Chefpartie“-Albums.

EP 2 by Salon Supa