Rapsody rappt für Empathie und Respekt: „Afeni“ // Video

Am 10. Januar hätte Afeni Shakur ihren 73. Geburtstag gefeiert. Zu Ehren der 2016 gestorbenen Aktivistin und Mutter von Raplegende Tupac Shakur veröffentlichte Rapsody ihr Video zum Track „Afeni“. Der entstammt ihrem 2019 erschienenen Konzept-Album „Eve“, auf dem jeder Song einer weiblichen PoC-Persönlichkeit gewidmet ist: Neben Afeni Shakur befinden sich unter anderem Songs für Nina Simone, Michelle Obama, Oprah Winfrey oder Ibtihaj Muhammad auf der Tracklist der Platte.

Inhaltlich adressiert Rapsody in „Afeni“ die Männerwelt. Mit „It’s my version of talking to the men“ beschrieb die Rapperin aus North Carolina gegenüber NPR den Track. Dabei geht sie auf gewohnte intelligente Weise vor: Mit einfühlsamen Zeilen setzt sich Rapsody für ein gegenseitiges Verständnis ein und wirbt für Respekt und Empathie. Die Hook mit einem Sample aus einer A-capella-Version des Tupac-Shakur-Songs „Keep Ya Head up“ (1993) unterstreicht ihre Botschaft.

Produziert wurde „Afeni“ von Rapsodys Mentor 9th Wonder, der dafür die Soul-Nummer „Free“ (1977) von Deniece Williams sampelte. Als Feature tritt Sänger PJ Morton in Erscheinung, der für Gospel-Anleihen sorgt.

Visuell setzte Regisseur Cam Be den Song mit einem Video voller Beziehungsszenen um. „Afeni“ ist nicht seine erste Arbeit für Rapsody, war er bereits 2018 für ihre Kurzdokumentation „Where Flowers Bloom“ (2018) verantwortlich. In der Hauptrolle des Videos ist Schauspielerin Alyssa Rayomie Tibbs zu sehen. Für Tibbs war der Jahresanfang 2020 auch abseits des Videos aufregend: Am 15. Januar feierte jene Episode aus der 15. und letzten Staffel der CBS-Crime-Serie „Criminal Minds“ Premiere, in der sie eine Gastrolle übernahm.

Ende Januar performte Rapsody „Afeni“ auch live bei „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ – inklusive Shoutouts an Afeni Shakur, Nipsey Hu$$le und Kobe Bryant.