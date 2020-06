Rapper und ihre Liebe zu Masken

Quelle: Unsplash

Egal, ob der vergleichsweise unbekanntere Lance Butters oder aber Mainstream-Rapper wie Sido und Cro – sie alle haben etwas gemeinsam: Jeder von ihnen trägt – oder trug einst – eine Maske, die das Gesicht vor der Öffentlichkeit verbergen soll. Warum Masken unter Rappern so beliebt sind, erklären wir hier.

Die Bedeutung von Masken in Filmen und Spielen

Quelle: Unsplash

Masken spielen nicht nur beim Rap eine große Rolle, sondern sind auch in anderen Bereichen der Entertainmentwelt weit verbreitet. So beispielsweise in Filmen. Bekannte Superhelden wie Batman oder Spiderman stürzen sich ohne ihre Masken niemals in ein Abenteuer. Schließlich wollen sie auch in Zukunft ein entspanntes Leben führen – zumindest abseits ihrer Missionen. Doch auch die Schurken bauen auf Maskierungen. So ist das Gesicht des Jokers, dessen gleichnamiger Film erst letztes Jahr im Kino lief, aber dennoch bereits zu den erfolgreichsten Streifen der Geschichte zählt, komplett mit Farbe bedeckt. Ebenso trifft man in Games häufig auf maskierte Gestalten. Beim Spiele-Hit „Overwatch“ trägt die Mehrheit der spielbaren Charaktere eine Maske. Diese dient nicht nur als cooles Accessoire, sondern sorgt ebenso für den notwendigen Schutz. Das Game kann unter anderem auf der PlayStation 4, der Xbox One sowie dem PC gespielt werden. Und auch der Slot „Secret of Amazon“ zeigt eine Frau, die mit einer hauchdünnen Maske ihr Gesicht verbirgt. Wie der Name bereits andeutet, wird auch hier mit der Gesichtsbedeckung das Geheime hervorgehoben. Der Slot kann beispielsweise im EuroGrand Casino online gespielt werden. Man sieht also: In Filmen und Games steht vor allem der Schutz sowie die geheime Identität bei Masken im Vordergrund.

Deutschsprachige Rapper und ihre Masken

Und diese zwei Faktoren sind es auch, die die deutschsprachigen Rapper dazu veranlassen, sich hinter einer Gesichtsbedeckung zu verstecken. Das wohl bekannteste Beispiel für einen solchen Rapper mit Maske ist Sido. Der Musiker, der sein Gesicht bis 2005 hinter einem Totenkopf verbarg, überraschte viele seiner Fans, als er beim damaligen Bundesvision Song Contest seine Gesichtsbedeckung abnahm und damit sein Gesicht der Welt zum ersten Mal offenbarte. Sido selbst behauptete in einem Interview mit MDR Jump, dass ihm seine Maske damals in erster Linie dazu diente, in der Öffentlichkeit nicht erkannt zu werden. Mit dem Totenschädel war es ihm möglich, ein Leben abseits des Rampenlichts zu führen. Allerdings wurde er damals meist auch nur auf seine Maske reduziert und wollte der Welt schließlich sein wahres „Ich“ zweigen. Keine Überraschung also, dass das erste Album nach der großen Enthüllung den Titel „Ich“ trug. Erst letztes Jahr veröffentlichte Sido sogar ein Album namens „Ich und keine Maske“. So ganz mit seiner Maskierung abschließen kann der Rapper also selbst über zehn Jahre nach dem Ablegen noch nicht. Ein weiterer deutschsprachiger Musiker, der stets mit cooler Gesichtsbedeckung im Stil von Iron Man auftritt, ist Lance Butters. Hauptgrund für seine Maske ist der Schutz seiner Privatsphäre und Identität. Seine EP „Loner“ ist erst kürzlich erschienen und begeisterte seine Fans. Und noch ein dritter Musiker vertraut bei seinen Auftritten auf eine ganz besondere Maskierung. Die Rede ist von Cro. Dieser verriet kürzlich im Interview mit Red Bull, dass seine Panda-Maske noch eine ganz andere Funktion als nur den Schutz hat: „Die Maske dient dazu, meine Fans auf meine Musik und Kunst zu lenken und sie nicht mit meinem Aussehen abzulenken“, so der Musiker. Fans werden demnach nicht von einer bestimmten Mimik abgelenkt und konzentrieren sich voll und ganz auf die Lieder des Rappers. Wann dieser jedoch wieder neue Songs veröffentlicht, ist noch ungewiss. Wir hoffen, dass sich Cro damit aber nicht zu viel Zeit lässt.

Masken sind in der Welt des Raps keine Besonderheit. Auch deutschsprachige Musiker wie Cro oder Lance Butters sind ohne Maskierung kaum vorstellbar.