Jazz Festivals 2019

Jazz Festivals in Österreich und Deutschland 2020 im Überblick

Auch Jazzfans können jährlich auf sämtliche Jazz Festivals in Europa abgehen und den Sound ihrer Lieblingsmusik live erleben. Wenn nicht auf einem Festival, wo sonst kann man so viele tolle Musiker und Acts an einem Stück sehen und dazu tanzen? Ob in Österreich, Deutschland oder international, in diesem Artikel werden die besten Jazz Festivals des Jahres präsentiert.

Jazz Fest Wien

Mit Abstand eines der bekanntesten Jazz Festivals in Österreich ist das Jazz Fest in Wien. Auch dieses Jahr sind dort wieder viele tolle Live-Acts aufgetreten, wie zum Beispiel Bobby McFerrin, Jamie Cullum und Omara Portuondo.

Wer jetzt schon Lust auf das Jazzfeeling in der Hauptstadt hat, kann bereits für 2020 Tickets erwerben. Welche Jazzer dort auftreten werden, kann man sich auf der Webseite anschauen. Sicherlich werden auch die oben aufgeführten Musiker wieder am Start sein.

3 Tage Jazz in Saalfelden

Ein weiteres hervorragendes Jazz Festival ist das „3 Tage Jazz“ in Saalfelden, Österreich. Hier treten sämtliche gute Jazzkünstler auf, die insgesamt auf 4 bis 5 verschieden Bühnen bzw. Parks auftreten. Man kann hierfür Tickets für die jeweiligen Bühnen und Tage erwerben.

Auch im nächsten Jahr – Januar 2020 – geht es wieder los. Die Ticktes für die Liveacts sind bereits online oder per Hotline zu erwerben.

Just Musik Jazz Festival in Wiesbaden Deutschland

Des Weiteren kann man sich auch das Jazz Festival „Just Musik Jazz“ in Wiesbaden Deutschland anschauen. Auch hier treten jährlich gute Jazzmusiker auf. In diesem Jahr fand das Fest im Februar statt.

Die Leute, die Jazz Festivals lieben, können sich jetzt schon mal für das kommende „Just Musik Jazz“ in Wiesbaden bereitmachen. Denn in 3 Monaten geht es wieder los!

JAZZMADRID Festival

Wer auch gerne einmal einen Trip nach Madrid machen möchte, kann dies hervorragend mit dem JAZZMADRID, eines der bekanntesten Jazz Festivals in Europa, verbinden. In 2019 fand es vom 28.10. bis 30.11. statt.

Man konnte sich viele tolle Liveauftritte in diesem Zeitraum in der Hauptstadt von Spanien anschauen und dazu abgehen. Wann es wieder im nächsten Jahr stattfindet und welche Jazzer zu sehen sind, erfährt man auf der Seite des Jazz Festivals.