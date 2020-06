Der virtuelle Konzertbesuch: Liegt die Zukunft im Livestream?

IMAGE SOURCE: Pexels

Heutzutage wird so ziemlich jede Art der Unterhaltung gestreamt. Musik auf Spotify, Filme auf Netflix, Games auf Twitch. Die Technologie hat bereits gigantische Wellen geschlagen und die Entertainmentbranche bereits aufgerüttelt. In der Welt des Sports ist die Liveübertragung schon seit jeher etabliert, damit die Fans ihren Lieblingsteams von zu Hause aus zujubeln können. Auch wir stellen im monatlichen Beatshizzle die neusten Releases der Beat- und Instrumental-Szene vor und verweisen auf die nützlichen Services vom Musik-Streamer Spotify. Noch nie zuvor war es so einfach möglich, neue Beats an die Ohren zu bekommen. Nun stellt sich jedoch die Frage: Wie kommt es, dass der Livestream bisher noch nicht die Konzerte und Festivals übernommen hat? Während die Live-Technologie zunehmend Einzug in unsere Leben hält, wäre es nicht abwegig, dass auch die Konzerte bald immer mehr virtuell besucht werden.

In der Welt des Sports und der Games längst etabliert

Die Übertragung von großen Events in Echtzeit ist im Sport längst gang und gäbe. Ob Fußball, Basketball oder American Football, die olympischen Spiele, der Super Bowl oder die Weltmeisterschaft, sämtliche Sportveranstaltungen gibt es für Fans aus aller Welt live zu sehen. Während bisher die Fernsehsender hierfür verantwortlich waren, ziehen die Übertragungen immer mehr ins Internet. In Deutschland befindet sich aktuell der Streaminganbieter DAZN mit einem Fokus auf Live-Sportveranstaltungen auf dem Vormarsch und zieht damit Übertragungen wie die UEFA Champions League in den Online-Stream. Ein Bereich der Unterhaltung hat es durch den Livestream im Internet zu seinem großen Erfolg geschafft. Der E-Sport bzw. das professionelle Austragen von Videospielwettkämpfen hätte ohne den Livestream nur kaum weltweite Bekanntheit erreicht. Twitch verhalf Gamern, die auf der Videoplattform ihre Spiele live an Zuschauer übertragen, zu Profis zu werden und international Bekanntheit zu erlangen. E-Sport-Turniere werden inzwischen von Millionen von Zuschauern im Livestream mitverfolgt. Und sogar der Bereich des Online-Glücksspiels macht sich die Technologie auf innovative Weise zunutze. Im sogenannten Live Casino werden die beliebtesten Casinospiele wie Roulette und Blackjack über einen Livestream angeboten. Ein realer Croupier wird hier an einem Spieltisch stehend live auf den Bildschirm der Spieler übertragen. Die Technologie erschafft so ein neues und immersives Spielerlebnis.

Die Hürden für die Musikeventbranche

Während der Livestream in diversen Bereichen schon längst etabliert ist, schafft die Technologie es bisher nicht, im Musikbereich wirklich fußzufassen. Zwar gibt es bereits vereinzelte Möglichkeiten, Shows online anzusehen, so übertrug Jay-Z 2012 erstmals seinen Auftritt über einen YouTube-Live-Stream im Internet, doch bis sowohl Musiker als auch Fans das Medium wirklich in ihr Herz schließen, gilt es noch, einige Hürden und Herausforderungen zu meistern. Bisher ist der Bereich des Livestreams weiterhin zu unstrukturiert, es entstehen Problematiken mit Urheberrechten und auch an der Qualität der Übertragung hapert es nicht selten. Nicht wenige Künstler und Record Labels befürchten zudem, dass ein Konzert, das live im Internet übertragen wird, keine Fans mehr in der Location stehen hat. Außerdem werden Fragen bezüglich der Monetarisierung von virtuellen Konzerten aufgeworfen. Es gilt daher, diverse Punkte anzugehen und auszuklügeln, damit das Konzert im Livestream für alle Parteien einen Mehrwert bietet. Tatsächlich sind die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch virtuelle Konzerte ergeben, vielfältig.

Zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten

Es wurden inzwischen mit dem Voranschreiten der Technologie des Livestreams einige Studien rund um die Thematik unternommen, die dieser Sache auf den Grund gehen sollen. Eine Untersuchung von Akamai konnte ergeben, dass es Locations durch einen Livestream nicht an Besuchern mangelt. Dies lässt sich schon am Red Bull Gstanzl Battle im Republic Salzburg erkennen. Das Event war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Alle, die zu langsam waren, konnten der Veranstaltung jedoch live auf Facebook beiwohnen. Die Studie von Akamai ergab außerdem, dass Menschen, die ein Konzert im Livestream ansehen, sogar mit einer bis zu 67 % höheren Wahrscheinlichkeit ein Ticket für eine ähnliche Veranstaltung in der Zukunft kaufen würden. Somit ließen sich die Ticketverkäufe durch einen Livestream sogar erhöhen. Auch die Sorgen um die Monetarisierung von Liveübertragungen ist unbegründet, denn immerhin 45 % des Livestream-Publikums ist dafür bereit, für Live- oder On-Demand-Videos ihrer Lieblingsmusiker und -teams ein Abonnement zu zahlen.

Außerdem bietet ein Livestream deutlich mehr Möglichkeiten als lediglich die Übertragung eines Konzerts. 87 % der Befragten der Studie gaben an, dass sie einen Livestream bevorzugen würden, wenn er exklusive Einblicke hinter die Kulissen bietet. Durch derartiges Zusatzmaterial lässt sich eine Interaktion zwischen Musik, Musiker und Fan herstellen. Auf der Videoplattform Twitch, die sich seit 2011 auf Livestreams fokussiert, wurde beispielsweise parallel zu einer Live-Performance ein Karaoke-Wettbewerb veranstaltet. Das Erlebnis des virtuellen Konzertbesuchs bietet mit derartigen Einfällen einen deutlichen Mehrwert für Fans. Zudem kann die Reichweite eines Konzerts durch die Online-Welt immens gesteigert werden. Das legendäre Musikfestival Coachella, das jährlich im kalifornischen Indio stattfindet und Top-Acts aus Electro, Hiphop, Rock und Pop auf die Bühne bringt, wurde 2019 an beiden Wochenenden live online übertragen und konnte eine Zuschauerschaft von über neun Millionen Menschen verzeichnen. Die Möglichkeiten und das Potenzial des Livestreams sind in der Konzertbranche damit erkennbar riesig.

Im Wandel der Digitalisierung passen sich die Unterhaltungsbranchen den neuen Anforderungen der Menschen an und bieten ihre Inhalte immer mehr im Internet an. Im Bereich der Konzerte konnte der Livestream sich bisher noch nicht etablieren, doch die Angebote wachsen, während sich die vielen Vorteile der Übertragung im Netz zunehmend abzeichnen. Das Potenzial ist groß, es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Bereich in Zukunft entwickelt.