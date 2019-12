Bibiza verfasst ein Resümee // Video

BIBIZA (mit freundlicher Genehmigung von Grounded High)

Nicht lange hat sich Bibiza seit dem Release seiner „COPYPASTE“ -EP Zeit gelassen, um erneut die Öffentlichkeit zu suchen. Im Rahmen der Promophase zu seinem im Jänner erscheinenden Album „Bis Dato“ hat der Wiener die erste Single „Bis Dato (Intro)“ veröffentlicht.

Auf dem Beat von Pengg, einem Freund und Homie, präsentiert sich Bibiza in deutlich düsterer und rauerer Manier, als man es von früheren Veröffentlichungen gewohnt ist. „Noch nichts erreicht, bis dato. Noch unterschätzt, bis dato“, resümiert der talentierte Rap-Jüngling seinen vergleichsweise kurzen Karriereweg und schraubt zeitgleich die Erwartungen an sein kommendes Release hoch. Diese werden durch die Produktionsqualität des Tracks sowie des Videos bestätigt. Schließlich ist man für die winterlichen Aufnahmen nach Defereggen in Tirol gefahren, um eine passende Szenerie zum kühlen und rauen Klang einzufangen.

Das neue Tape „Bis Dato“, das über das neu gegründete Wiener Label Grounded High veröffentlicht werden wird, findet am 10. Jänner seinen Weg auf alle bekannten Streaming- und Musikplattformen. Grounded High versteht sich selber als Creative Agency und bietet ebenfalls eine musikalische Heimat für Melik und Morris Oh.