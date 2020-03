Auf ollen Viren: Kreiml & Samurais Wohnzimmerkonzert // News

Erfolgreicher Rap über Erfolgslosigkeit? Dass das möglich ist, haben die beiden Wiener Dialektrapper Kreiml & Samurai mit ihren bisherigen Alben über die Kunst des Tachinierens und die Abenteuer des Schweinehundes, ihres liebevoll gehegten Wappentieres, bewiesen. Spätestens mit der Charakterstudie „Wiener“ – der inoffiziellen neuen Hymne Wiens – erreichten sie auch ein Publikum außerhalb ihrer eingeschworenen HipHop-Fangemeinde.

© Alex Dietrich

Für ihr neues Album „Auf olle 4re“ konnten sie den König von Kaisermühlen als Produzenten gewinnen: Brenk Sinatra ist in den Saustall eingezogen, lässt seiner Liebe zu Vintage Synths freien Lauf und verpasst dem Schweinehund damit ein freshes Update. Kreiml & Samurai rappen drüber in gewohnt ranziger Manier, halten aber des Öfteren Rückschau und wundern sich über ihren unglaublichen Erfolgslauf. Und das nicht zuletzt dank Brenk Sinatras äußerst melodiöser Schlagseite, welche die musikalischen Qualitäten der beiden stärker hervortreten lässt als je zuvor.

Das macht natürlich Feierlaune und so kommt auf „Auf olle 4re“ die Party nicht zu kurz. Auch Monobrother, DRK, 5Finga und MDK — gerade neu in den Dachsbau aufgenommen — sind als Gäste am Album vertreten. In Post-Ibiza-Österreich ist aber immer noch Bedarf an klarer Kante gegen rechte Politikauswüchse, so werden immer wieder Punchlines hingeworfen, wo es klar darum geht, Haltung zu zeigen. Wie auf der zentralen Nummer „Ganz Wien„. Generell wird am vierten Album von Kreiml & Samurai die Süße der Leistungsverweigerung besungen. Der Schweinehund ist und bleibt schließlich die Antithese zum Drang der Selbstoptimierung.

Die anlässlich zum Album angekündigte „Zruck in die Zua-Kunft“-Tour 2020 musste aufgrund von vorbeugenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verschoben werden. Deswegen kommt der Schweinehund nun direkt in eure Wohnzimmer. Um die Wartezeit auf die Ersatztermine im Herbst zu verkürzen, melden sich Kreiml & Samurai am 21.3.2020 um 20 Uhr für ein Konzert via kostenlosem Livestream zruck aus der Quarantäne.

Den Link zum Livestream gibt es hier.